Bert Joris kruipt in de huid van Chet Baker

Een kwarteeuw na diens dood brengen Enrico Pieranunzi en Bert Joris een fijn eerbetoon aan Chet Baker.

ENRICO PIERANUNZI/BERT JORIS Chet remembered Challenge records

Enrico Pieranunzi werkte vanaf 1979 een tijdlang vrij intens samen met Chet Baker, de legendarische Amerikaanse trompettist die in 1988 in mysterieuze omstandigheden om het leven kwam in Amsterdam. Enkele stukken die de Italiaanse pianist in die periode voor Baker schreef, herneemt hij hier met de Frankfurt Radio Big Band, en met onze eigenste Bert Joris, die niet alleen in de huid van Chet Baker kruipt, maar ook uitstekende arrangementen schreef.

Dat geeft mooie resultaten, zeker in ‘Soft journey’, een zacht nummer dat gesneden brood is voor lyrische muzikanten als Joris en Pieranunzi. De hele cd lang hoort u waarom Pieranunzi geldt als een van Europa’s meest eminente jazzpianisten, en al zeker in ‘Fairy flowers’. En ‘Night bird’ illustreert dat ook de Duitse bigband fijne solisten in huis heeft. Niet alle stukken zijn even sterk en misschien is het allemaal net iets te braaf, maar Chet Baker zou zich zeker gelukkig prijzen met zo’n fijn eerbetoon.