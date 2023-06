AI neemt werk van redacteurs over bij boulevardblad Bild

Uitgeverij Axel Springer voert ingrijpende kostenbesparingen door bij zijn Duitse kranten Bild en Die Welt. Daarbij zal artificiële intelligentie worden ingezet om taken van menselijke redacteurs over te nemen.

Axel Springer wil zijn winst de komende drie jaar met 100 miljoen euro opdrijven, maakte het bedrijf eind februari bekend. Dat moet gebeuren via nieuwe inkomsten, maar ook door besparingen bij Bild en Die Welt. Deze week vernam het personeel meer over hoe die besparingen zullen worden gerealiseerd.

Volgens de concurrerende krant Frankfurter Allgemeine zouden bij Bild 200 jobs verdwijnen. Een aantal regionale edities wordt samengevoegd en sommige regionale kantoren gesloten. Daarnaast zouden ook jobs overbodig worden door automatisering.

Een interne mail, onder meer geciteerd door Franfurter Allgemeine, heeft het over een ‘AI-offensief’. Artificiële intelligentie kan helpen om journalisten productiever te maken door hen ‘meer tijd voor onderzoek en creativiteit’ te geven, staat er, onder meer door te helpen bij taken zoals samenvatten. Maar de mail suggereert ook dat AI sommige rollen volledig kan vervangen: ‘We moeten dus helaas afscheid nemen van collega’s die taken hebben die in de digitale wereld door AI en/of door geautomatiseerde processen kunnen worden vervangen of die met hun vaardigheden niet meer in deze nieuwe situatie passen’. Volgens de mail zullen functies als redactiechef, eindredacteur of fotoredacteur ‘niet meer bestaan zoals vandaag’.