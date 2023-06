Zoekende Yusuf/Cat Stevens vindt bij momenten beste vorm terug

Op zijn 17de album duikt Cat Stevens diep in zichzelf, en benadert hij muzikaal zijn beste dagen.

YUSUF /CAT STEVENS King of a land BMG

Tien jaar werkte Yusuf/Cat Stevens aan deze twaalf nieuwe songs, waarin hij diep over zichzelf nadenkt, spiritualiteit en de menselijke ambities wikt, en de vrede predikt – kortom, hij laat zien wie hij is. Hij schildert de harde realiteit in anti-oorlogsong ‘The boy who knew how to climb walls’, maar wil vooral zijn fans, en zeker ook kinderen, een positief pad aanwijzen en ‘a place for a peaceful heart’ vinden. Bij deze man is dat een weg naar het goddelijke en sommige songs, zoals ‘King of a land’, zijn haast religieus didactisch.

Producer Paul Samwell-Smith, die destijds Stevens’ beste werk inblikte, verrijkt de vaak onverwachte akkoordwissels met fantasievolle arrangementen: de blazers op ‘Train on a hill’ en de broze folk van ‘Things’ zijn vandaag zelden te horen, maar soms gaan te veel violen in overdrive. Stevens zingt op zijn 73ste uitstekend: gevoelig zoekend, een man op zoek.