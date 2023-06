Rijke muziekreis om pijn te bestrijden

Foto: the washington post via getty

Op haar eerste plaat voor Blue Note neemt Meshell Ndegeocello ons mee op een grote, emotionele muziekreis.

MESHELL NDEGEOCELLO The omnichord real book Blue Note

Sinds 1993 maakt Meshell Ndegeocello platen die genoeg opvallen om te kunnen verder werken, maar niet genoeg verkopen om een ster te zijn. Ze is een eminente bassiste en erg veelzijdige componiste. Haar dertiende album is haar eerste met eigen werk in tien jaar, en haar eerste voor het jazzlabel Blue Note. Niet dat dat veel verandert: we horen opnieuw de enorme stijlenrijkdom, die jazz en soul en funk en afrobeat samen laat koken tot nu eens funky, dan weer etherische fusion.

Met een leger gasten smeedt ze 72 minuten muziek die in de onderlaag vaak onrustig krioelt, maar hogerop zoekt naar harmonie in soundscape en klank. Gitarist Jeff Parker laat zijn gitaar echt opstijgen en The Hawtplates voegen de hele tijd hun stemmen toe. Veel teksten gaan over verlies en pijn, waardoor de muziek een therapeutische functie krijgt. Een echte trip, dit uiterst rijke en vaardige album dat vol gevoel en geschiedenis zit.