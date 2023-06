Commissie vraagt lidstaten meer miljarden voor Oekraïne en migratie

De EU-lidstaten staan zelf al voor besparingen om hun begrotingstekort terug te dringen. Ze zullen weinig happig zijn om, behalve voor Oekraïne, extra geld op te hoesten.

Sinds de goedkeuring in 2020 van de meerjarenbegroting 2021-2027 zijn er volgens de Europese Commissie ‘onverwachte uitdagingen zonder voorgaande’ opgedoken die een tussentijdse aanpassing onvermijdelijk maken. Ze verwijst naar de pandemie, de Russische invasie in Oekraïne en de migratie richting Europa die na de pandemie weer is toegenomen.

‘De snel gestegen inflatie en interestlasten’ verhogen de kosten voor de financiering van NextGenerationEU, het programma van 750 miljard waarmee de Commissie de economische impact van de pandemie tegenging.

Om Oekraïne tussen 2024 en 2027 verder financieel boven water te houden, is er volgens de Commissie 50 miljard extra nodig. Het gaat deels om geld dat de Commissie wil lenen op de financiële markten en deels om giften uit de EU-begroting.

Grenscontroles versterken

In de strijd tegen illegale migratie vraagt de Commissie 2 miljard extra om de grenscontroles te versterken. Ze vraagt daarbovenop 10,5 miljard euro om de partnerschappen met derde landen te versterken. Het gaat onder meer om ontwikkelingshulp, die ook ingezet kan worden om in ruil samenwerking van die landen inzake migratie af te dwingen.

Als antwoord op de toegenomen economische concurrentie op wereldvlak stelt de Commissie voor 10 miljard extra te investeren in de ontwikkeling van groene technologie, biotechnologie, AI en digitalisering. Dat moet op termijn de Europese afhankelijkheid en kwetsbaarheid van andere landen verminderen en de Europese concurrentiekracht in nieuwe technologieën veiligstellen.

Volgens Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gaat het om ‘een gericht en beperkt voorstel’. Ze voegt eraan toe dat er haast bij is en dat een akkoord best voor eind dit jaar gesloten wordt, ‘omdat dringende budgettaire beperkingen al in 2024 voelbaar zullen zijn’. Maar de onderhandelingen met de lidstaten beloven een taaie klus te worden.