Een open relatie is in wezen niet anders dan een gesloten relatie: het is zoeken naar de balans tussen vrijheid en verbondenheid. Wim Slabbinck, seksuoloog en relatietherapeut, deelt inzichten uit zijn praktijk. ‘Neem de tijd, gooi niet alles ineens open.’

‘Praten over een open relatie, geeft ademruimte’, zegt Wim Slabbinck, seksuoloog en relatietherapeut. ‘Een stel dat praat over het openen van hun relatie, geeft blijk van engagement. Het basisidee is ...