Jongeren vinden beter dan ooit de weg naar de arbeidsmarkt. Maar zelfs in de zorg- en Stem-sector blijft de studiekeuze belangrijk: in het hoger onderwijs is een job een zekerheid, in tegenstelling tot in secundaire opleidingen.

Het aantal werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen is ongezien laag. Van de 70.195 jongeren die de schoolbanken verlieten in 2021, waren na één jaar nog amper 3.869 schoolverlaters op zoek naar een ...