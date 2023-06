Middelkerke verplaatst reuzenrad na klacht van ‘tweedeverblijver’: ‘We kunnen niet anders dan ons hierbij neerleggen’

De gemeente Middelkerke moet een reuzenrad dat nog maar net opgebouwd werd op de dijk, weer afbreken en verhuizen. Dat heeft de rechtbank van Brugge beslist na een klacht van een omwonende. ‘Dit is zuur.’

Op de Koning Ridderdijk in Westende is de voorbije dagen een groot, wit reuzenrad verrezen. Het moest dé blikvanger van de zomer in de kustgemeente worden, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. ‘Stel je eens voor: het zicht op het strand, de duinen en de zee vanop het reuzenrad’, zegt hij. Vorig jaar trok het rad op dezelfde locatie 44.000 bezoekers.

‘Nu kan één klager het zomerplezier van tienduizenden fnuiken’, zegt Dedecker. Het rad moet immers ‘met onmiddellijke ingang’ weer afgebroken worden. Dat heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brugge beslist. De afbraakwerken beginnen morgen al, het rad verhuist naar een ander plein in de gemeente.

De uitspraak van de rechtbank kwam er na een klacht van een omwonende. Die diende een eenzijdig verzoekschrift tegen het reuzenrad in. Als de gemeente de beslissing van de rechtbank niet zou respecteren, moet ze een dwangsom van 5.000 euro betalen: per dag, en per persoon die meewerkt aan de opbouw van het rad.

Levenselixir

‘Wij kunnen niet anders dan ons neerleggen bij deze uitspraak’, zegt Dedecker. ‘Stel dat we in beroep gaan, is er grote kans dat het geschil op de lange baan belandt. Tegen dan zetten we onze kerstboom op.’

‘Het blijft vooral zuur. We werken met zijn allen om het imago en de aantrekkingskracht van onze gemeente te versterken. Daar heeft iedereen op langere termijn baat bij. Ik zei het al eerder: de zomer is ons levenselixir.’

