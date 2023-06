Kiest de Europese Volkspartij voor de natuur of voor zichzelf?

Komt de Europese natuurherstelwet er nu of niet? De Europese lidstaten hebben aan akkoord. Zodra het Europees Parlement zijn standpunt bepaalt, kunnen verdere onderhandelingen eindelijk beginnen. Maar daar staat de Europese Volkspartij, de grootste fractie, op de rem. Waarom is er over die natuurherstelwet al zo veel te doen geweest? En waarom stelt de EVP zich in deze zo hard op?