Opnieuw deurwaarders naar Delhaize-filialen

Na nieuwe vakbondsacties bleven er dinsdag vier filialen van Delhaize dicht. Het gaat om de winkel in het Waals-Brabantse Nijvel en drie winkels in de provincie Luik: Embourg, Seraing en Sart-Tilman. ‘Er zijn deurwaarders ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen’, zegt woordvoerder Roel Dekelver.

Delhaize had van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel een verbod bekomen op stakingsposten voor alle winkels en distributiecentra in België, maar dat liep vorige week af. Begin juni had de rechtbank van eerste aanleg van Waals-Brabant overigens de socialistische vakbond gelijk gegeven in diens verzet tegen het gebruik, door de directie, van een eenzijdig verzoekschrift om een einde te maken aan stakingsposten. De rechtbank van eerste aanleg van Gent nam vorige week een gelijkaardige beslissing.

Het sociaal conflict bij Delhaize is sinds begin maart aan de gang, toen de supermarktketen zijn intentie aankondigde om zijn winkels in eigen beheer in België te verzelfstandigen.

