Union-ceo Bormans stapt uit onvrede op uit raad van bestuur Pro League: ‘Dit systeem klopt niet’

Union-ceo Philippe Bormans is uit onvrede opgestapt uit de raad van bestuur van de Pro League. Bormans vertegenwoordigde de K11, de kleinere clubs uit de Jupiler Pro League. Die moeten nu dus op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger. ‘Slechts één vertegenwoordiger voor de kleinere clubs, dat is niet doenbaar’, aldus Bormans.

In juni vorig jaar werd het Football First-plan van de Pro League goedgekeurd met daarin onder meer een nieuwe samenstelling van de raad van bestuur. Het aantal leden is sindsdien teruggeschroefd van acht naar zes, met een duidelijke verdeling. In de raad van bestuur zetelen nu twee vertegenwoordigers van de G5, één vertegenwoordiger van de K11, één vertegenwoordiger uit 1B en twee onafhankelijke bestuurders. ‘Onwerkbaar en onevenwichtig’, vindt Bormans.

De ceo van Union zetelt sinds vorig jaar als enige vertegenwoordiger van de K11 (alle clubs behalve Anderlecht, Club Brugge, Genk, Gent en Antwerp) in de raad van bestuur van de Pro League, maar vindt dat er zo een onevenwicht is. Hij moet op z’n eentje opboksen tegen Antwerp-ceo Sven Jaecques en Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute als vertegenwoordigers van de G5 en Lommel-voorzitter Harm Van Veldhoven als vertegenwoordiger van 1B.

‘Voor het Football First-plan was er meer dan één vertegenwoordiger voor de kleinere clubs, nu is er een onevenwicht. Dat is gewoon niet doenbaar’, zegt Bormans. ‘Ik heb op die manier geen impact, want er wordt geen rekening gehouden met ons. Dit systeem klopt gewoon niet, het is geen juiste weerspiegeling van onze profclubs. Dat strookt niet met mijn normen en waarden. Dan hou ik de eer liever aan mezelf en stap ik eruit.’

Bonus voor 1B-clubs

Het frustreert Bormans dat de onafhankelijke bestuurders weinig kaas gegeten hebben van de voetbaltechnische dossiers en dus geneigd zijn de meerderheid te volgen dan. Recent twistpunt was onder andere een beslissing over de integratie van de U23-clubs in 1B. ‘Ik vind niet dat beloftenploegen thuishoren in ons profvoetbal’, zegt Bormans. Iets waar de G5-clubs en ook de clubs uit 1B niet mee akkoord gaan. Vorig seizoen en ook volgend seizoen spelen de U23-ploegen van Standard, Club Brugge, Anderlecht en Genk in 1B.

‘Die vier clubs moeten elk 1 miljoen euro ‘startgeld’ betalen, dat verdeeld wordt over de clubs uit 1B. Logisch dus dat 1B dit een goed idee vindt. Maar het is zo’n gemiste kans om dit project een meerwaarde te maken voor alle jeugdvoetballers, niet enkel de clubs van die grote vier. Zo drong ik bijvoorbeeld aan op het installeren van minimale investeringen voor elke profclub in het jeugdvoetbal. Het verschil in snelheid van ontwikkeling tussen de top en de rest baart me zorgen’, aldus Bormans.

De K11 moet nu op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger, afwachten wie daar zin in heeft. Het is overigens niet voor het eerst dat iemand opstapt uit de raad van bestuur van de Pro League. In 2020 trok Vincent Goemaere van Cercle Brugge zich bijvoorbeeld ook terug.