België krijgt oven om staal van ontmantelde kerncentrales om te smelten

Het nucleair onderzoekscentrum SCK-CEN in Mol krijgt steun voor de ontwikkeling van een oven om een deel van het staal van ontmantelde kerncentrales om te smelten. Dat hebben de ministers van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) dinsdag aangekondigd in de Kamer.

De federale regering bereidt ons land al een tijdje voor op de ontmanteling van minstens vijf van de zeven kernreactoren, volgens minister Van der Straeten ‘de duurste en meest delicate werf ooit’. Daarbij komen drie soorten metalen kijken. Het metaal dat niet radioactief is, wordt gewoon gerecycleerd. Wat wel besmet is, wordt naar de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (Niras) gestuurd.

Daarnaast is er nog een deel beperkt radioactief materiaal. Dat kan ook worden gerecycleerd, maar daar is een speciale oven voor nodig. De regering maakt nu steun vrij om zo’n oven te ontwikkelen, kondigden Van der Straeten en Pierre-Yves Dermagne dinsdag aan in de subcommissie Nucleaire Veiligheid van de Kamer.

Expertise opbouwen

Het project gaat gepaard met onderzoek door het nucleair onderzoekscentrum SCK CEN in Mol in samenwerking met het Centre de Recherches Métallurgiques (CRM) in Luik. Dat onderzoek richt zich onder meer op de bewegingen van bepaalde radio-isotopen tijdens het fusieproces met behulp van een laboratoriumfusieoven. Er is daarnaast in haalbaarheidsstudies en grootschaliger onderzoek met één of meerdere industriële partners voorzien.

Het hele project kost 13,5 miljoen euro. De EU stelt dat geld ter beschikking via het relancefonds. Volgens Dermagne zal de infrastructuur ‘leiden tot economische ontwikkeling en duurzame lokale tewerkstelling in de ontmantelingssector’. Dat verwacht ook Van der Straeten. ‘De investering laat toe dat het SCK CEN samen met onze universiteiten en bedrijven die expertise opbouwt die daarna geëxporteerd kan worden naar andere landen die de komende jaren kerncentrales ontmantelen.’

Lees ook