Natuurherstelwet met nipte meerderheid goedgekeurd door lidstaten

De lidstaten hebben ingestemd met het mandaat om met het Europees Parlement te onderhandelen over een compromis over de natuurherstelwet.

Nederland, België, Polen, Oostenrijk, Italië, Finland en Zweden konden niet akkoord gaan met het voorstel van tijdelijk EU-voorzitter Zweden – dat dus vreemd genoeg tegen zijn eigen voorstel stemde. De lat voor goedkeuring lag op 15 lidstaten die meer dan 65 procent van de Europese bevolking vertegenwoordigen, en werd heel nipt gehaald.

Namens België drong Vlaams minister Zuhal Demir tevergeefs aan op extra verduidelijkingen. Frans Timmermans, binnen de Europese Commissie bevoegd voor de Green Deal, richtte zich op het einde tot Demir, met wie hij geregeld in de clinch ligt. ‘Ik zou de discussie met u graag willen voortzetten. En ik garandeer persoonlijk dat we de rol van de regio’s in landen als België en Oostenrijk wel erkennen.’

Het nipte akkoord binnen de raad verhoogt nu de druk op de commissie leefmilieu van het Europees Parlement, die volgende week stemt over de eigen tekst. Een poging van de EVP om de tekst terug naar af te sturen, mislukte vorige week donderdag op het laatste moment. Maar het blijft een dubbeltje op zijn kant. Als het resultaat daar positief is, wacht nog de eindstemming in de plenaire in juli. Wordt ook die horde genomen, dan kunnen de slotonderhandelingen beginnen. De ambitie is om de natuurherstelwet dan voor eind dit jaar goed te keuren.