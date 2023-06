Organisatiecomité Olympische Spelen krijgt speurders over de vloer

Er is dinsdag een huiszoeking gebeurd in het hoofdkantoor van het organisatiecomité van de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Dat bevestigde het organisatiecomité aan het Franse persagentschap AFP. Het gaf aan ‘volledige medewerking te verlenen om het onderzoek te vergemakkelijken’.

Er vonden dinsdagochtend meerdere huiszoekingen plaats, onder meer in het hoofdkantoor van het organisatiecomité van de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs (26 juli-11 augustus 2024). Dat bevestigde het organisatiecomité aan het Franse persagentschap AFP. Het gaf aan ‘volledige medewerking te verlenen om het onderzoek te vergemakkelijken’.

De Franse officier van justitie verduidelijkte dat de huiszoekingen werden uitgevoerd in het kader van twee onderzoeken naar illegale belangenbehartiging en vriendjespolitiek, die respectievelijk in 2017 en 2022 werden geopend. Er worden vragen gesteld bij de toekenning van verschillende contracten.

De onderzoeken komen als een verrassing binnen in Frankrijk. Veertien maanden voor de Spelen was er tot op heden geen weet van een gerechtelijk onderzoek tegen het organisatiecomité.

Wel wezen twee rapporten van het Franse anticorruptiebureau AFA al in 2021 op ‘risico’s van schending van integriteit en belangenvermenging’. Dat gaf het imago van de Spelen in Parijs, die door voorzitter Tony Estanguet als ‘voorbeeld-Spelen’ werden gepresenteerd, een eerste deuk.

De onderzoekers waren van mening dat ‘de algemene procedure met betrekking tot meerdere aankopen onnauwkeurig en onvolledig was’.

‘Zo kunnen potentiële belangenconflicten ontstaan’, zo klonk het. De rapporten waren gericht tegen het organisatiecomité en Solideo, het bedrijf dat de infrastructuurwerken voor de Spelen coördineert. Ook bij Solideo stonden dinsdag speurders voor de deur.

De Olympische Spelen van Parijs worden volgend jaar gehouden van 26 juli tot 11 augustus. De Spelen worden wel al aan tijd geplaagd door problemen. Vorige week stapte de veiligheidscoördinator op wegens beschuldigingen van seksueel wangedrag. Ook is het onduidelijk of de gewenste uitbreiding van de metrolijnen op tijd klaar is.

