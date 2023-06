Voor het eerst in veertien jaar heeft een museum weer een expositie van Banksy, mét het ballonnenmeisje. Je krijgt er uitleg over hoe de versnipperaar werkte.

Sasha Hampton en Jamie Donaghy staan zondag even voor negen uur vooraan in de rij bij Museum of Modern Art in Glasgow (Goma). Over tien minuten opent een expositie van Banksy. Zijn ze fan? ‘Superfans ...