Estland is eerste ex-Sovjetland dat homohuwelijk invoert

In Estland zullen partners van hetzelfde geslacht vanaf 2024 in het huwelijksbootje kunnen stappen. Dat bevestigt een woordvoerder van de premier.

Met de beslissing wordt Estland de eerste ex-Sovjetstaat die het homohuwelijk invoert. De kersverse progressieve regering van premier Kaja Kallas maakt zo al na twee maand een belangrijke keuze. Haar regering werkt aan verschillende wetten om de rechten van lgbti’ers beter te beschermen.

Sinds 2014 konden personen van hetzelfde geslacht wel een soort gezin vormen. Dat voorzag wel niet in dezelfde ouderschaps- en adoptierechten als bij getrouwde stellen. De conservatieve oppositie was tegen de invoering en had er liever een referendum over gehouden.

Estland is een trouwe bondgenoot van Oekraïne en toont zich erg westers georiënteerd. Het land is al sinds 2004 lid van de Europese Unie. Mogelijk bespoedigde de Russische inval de beslissing om het homohuwelijk in te voeren. Estland doet er alles aan om te tonen dat zijn toekomst in het westen ligt en niet bij het lgbti-onvriendelijke Rusland.

