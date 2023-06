Rome opent plein waar Julius Caesar is vermoord voor het publiek

Fans van de klassieke oudheid kunnen een nieuwe locatie op hun bucketlist zetten. In Rome kan je naast het Colosseum, het Forum Romanum en het Pantheon ook de locatie bezoeken waar Julius Caesar is vermoord.

Historici nemen aan dat de eerste Romeinse keizer het leven liet op het Largo Argentina-plein. Met een speciale loopbrug kun je die locatie nu bezoeken. Al heb je waarschijnlijk een stevige portie verbeelding nodig. Van de curia is alleen nog maar een muur te zien: het is het enige bovengrondse restant van het theater, dat in zijn tijd een van de belangrijkste was in de Romeinse wereld. Het plein werd ontdekt in de jaren 1920 en de bouw van de loopbrug is deels betaald door het modehuis Bulgari. De werken kostten 1 miljoen euro. Een bezoekje kost 5 euro.

Zwerfkatten

Julius Caesar was als militair leider en politicus een van de meest invloedrijke Romeinen uit de geschiedenis. Als veldheer veroverde hij Gallië en hij wist zijn tegenstanders te verslaan in een burgeroorlog. Hij kon ook Cleopatra voor zich winnen. In 48 voor Christus werd hij aangesteld als dictator om in Rome orde op zaken te stellen.

Vier jaar later waren enkele senatoren, onder wie Brutus en Cassius, het zat. Op 15 maart, de dag waarop Romeinen hun schulden vereffenden, werd Caesar vermoord met 23 messteken. Zijn naam leeft na al die eeuwen nog voort, de titels keizer en tsaar zijn terug te leiden op de Romeinse veldheer. De dood van Caesar luidde een nieuwe periode in: het Romeinse Keizerrijk.

Als je even moet bekomen van de gruwel van de meest tot de verbeelding sprekende politieke afrekening uit de klassieke oudheid, kan een ontmoeting met een van de vele katten die rondlopen tussen de ruïnes misschien soelaas bieden. Sinds 1994 is op de site een opvangcentrum voor zwerfkatten: ze worden er verzorgd en gesteriliseerd.

