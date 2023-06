Een Britse vrouw die abortus uitvoerde na 32 weken krijgt een celstraf. Politici en burgers reageren geschokt op de straf, want de vrouw is ook moeder. Premier Sunak reageerde nog niet op de vraag om clementie te verlenen.

Het is ‘een emotionele en vaak controversiële kwestie’, erkende de rechter in het Engelse Stoke-on-Trent vorige week in de eerste alinea van een opmerkelijk vonnis. Een 44-jarige vrouw die abortus uitvoerde ...