Socialistische ergernis over Wunsch neemt toe: ‘Als de gouverneur aan politiek wil doen, moet hij op een lijst gaan staan’

Nadat Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke al een advies over de spaarrente van de Nationale Bank had gekapitteld, trekt PS-voorzitter Paul Magnette alle registers open. ‘Het is niet de opdracht van de Nationale Bank om een ultraliberaal discours te verspreiden.’

Pierre Wunsch, gouverneur bij de Nationale Bank (NBB), maakt deze namiddag zijn opwachting in de kamercommissie Financiën. Hij zal er door de kamerleden gehoord worden over de financiële stabiliteit van de banken en over de marge die de financiële instellingen hebben om de spaarrente op te trekken. Voorstellen van groenen en socialisten om banken te verplichten de rente te verhogen, liggen bij de Nationale Bank voor advies.

Maar dat de socialisten zich van dat advies niet al te veel zullen aantrekken, tenzij het in hun kraam past, is nu al duidelijk. Links ziet de Nationale Bank steeds minder als een onafhankelijk instituut, maar eerder als een instelling waar het liberale gedachtegoed de dienst uitmaakt.

Een paar weken geleden trok niemand minder dan Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke al een eerste advies van de Nationale Bank voor de spaarrente in twijfel. De NBB zag wel ruimte voor een geleidelijke stijging van de spaarrekening, maar vond een verplichting een slecht idee. Dat zou een te grote impact kunnen hebben op de financiële stabiliteit van de banken. ‘Volstrekt onjuist’, volgens Vandenbroucke. ‘Dat betekent eigenlijk dat de banken financieel instabiel waren als de ECB haar geldkraan niet had opengezet. Dan heeft de Nationale Bank (die toezicht moet houden op de financiële instellingen, red.) haar werk niet gedaan.’

De NBB komt bijna automatisch in een politiek spel terecht als ze voor advies gevraagd wordt door de regering. En die vraag naar adviezen neemt de laatste jaren toe. Bij de NBB wordt benadrukt dat de studie over de spaarrente door het hele directiecomité werd goedgekeurd, inclusief door Vincent Magnée, de directeur van PS-signatuur. Er wordt ook aangegeven dat Wunsch in februari trouwens als een van de eerste aangaf dat er wat marge is voor een verhoging van de spaarrente en zo de discussie aanzwengelde.

Afgelopen vrijdag, bij de voorstelling van de lenteprognoses voor ons land, drukte Wunsch nog eens op de dramatische financiële toestand van ons land. ‘De kans is vrij groot dat de Europese Commissie zegt dat ons begrotingstekort in 2024 en 2025 buitensporig is.’ Daarop gooide Stefan Van Parys, econoom bij de Nationale Bank, nog wat olie op het vuur door te stellen dat ‘er een sterke mentaliteitswijziging nodig is in de ganse politieke klasse’.

Belgische ziekte

‘Een verandering van mentaliteit dringt zich op bij de Nationale Bank’, tweette PS-voorzitter Paul Magnette als reactie. ‘Haar opdracht is niet om een ultraliberaal discours te verspreiden. Als de gouverneur aan politiek wil doen, moet hij op een kieslijst gaan staan.’ Magnette uitte eenzelfde kritiek bij de voorstelling van het jaarverslag van de NBB in maart. ‘De aanbevelingen van de Nationale Bank: alles wat de winsten van de bedrijven laat groeien is goed. Alles wat de werkende klasse toelaat om hun koopkracht, welzijn en pensioen te behouden, is slecht’, tweette hij toen cynisch.

Die linkse kritiek staat uiteraard niet los van de figuur Pierre Wunsch. Wunsch was in een vorig leven nog kabinetschef van voormalige MR-vicepremier Didier Reynders. Dat de directiecomités van zogenoemde onafhankelijke instellingen bevolkt worden door voormalige kabinetsmedewerkers of zelfs ministers van alle kleur is een Belgische ziekte. Dat geldt bijvoorbeeld eveneens voor het Planbureau, waar de huidige topman Baudouin Regout nog heeft gewerkt als adviseur op het kabinet van PS-staatssecretaris Thomas Dermine (PS).

Onder Wunsch stelt de NBB zich bovendien veel minder terughoudend op dan zijn voorgangers. Hij communiceert royaal en zegt waar het op staat. De tijd dat de Nationale Bank enkel omfloerste boodschappen de wereld instuurde, is gelukkig voorbij.

‘De Nationale Bank baseert zich gewoon op cijfers’, neemt Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert het voor Wunsch op. ‘De regering moet saneren en bij de begroting in het najaar een bijkomende inspanning doen, net zoals ze dat bij de begrotingscontrole deed (toen 1,8 miljard). Zo eenvoudig is het. Met welk geld denkt PS nog sociaal beleid te voeren als de rekeningen niet betaald kunnen worden?’

