Nazareth en De Pinte op weg naar fusie

In Oost-Vlaanderen gaan de gemeenteraden van Nazareth en De Pinte principieel akkoord om over te gaan tot een gemeentelijke fusie. Dat is maandagavond gebleken na een stemming in de twee gemeenten, die elk iets meer dan 10.000 inwoners tellen.

In Nazareth, waar CD&V en Vooruit-Groen besturen, kreeg de fusie eerst groen licht, met negentien ja-stemmen en één onthouding. In De Pinte, waar CD&V en N-VA aan de macht zijn, stemden dertien gemeenteraadsleden voor. Zeven gemeenteraadsleden zijn tegen, één was afwezig.

Er komen dus onderhandelingen over een fusie, een stap die door de Vlaamse regering wordt aangemoedigd met schuldverlichting, maar dan moet die fusie wel nog dit jaar beklonken worden. Het bedrag is afhankelijk van het aantal inwoners van de nieuwe fusiegemeente.

In het geval van Nazareth en De Pinte werden ook gesprekken gevoerd met Gavere en Sint-Martens-Latem, gekend om zijn gegoede inwoners. Maar die laatste gemeente bleek geen interesse te hebben om fiscale redenen.

Geen referendum

De huidige formule zal een schuldverlichting van 4,6 miljoen euro betekenen. In De Pinte komt het niet tot een referendum, hoewel daar in de gemeenteraad over is gediscussieerd. Gemeenteraadsvoorzitter – en titelvoerend burgemeester van De Pinte – Vincent Van Peteghem (CD&V) wil de concrete invulling uitwerken. ‘We zullen nu bekijken hoe we de capaciteit die in de dienstverlening zal vrijkomen, en de andere efficiëntiewinsten, kunnen inzetten om effectief voor een betere gemeente te gaan.’

