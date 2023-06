Vijfde prik komt er, maar er is nood aan nieuw vaccin - Boris Johnson niet meer welkom in Brits parlement

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. Nazareth en De Pinte op weg naar fusie

De Oost-Vlaamse gemeenten Nazareth en De Pinte hebben en princiepsakkoord over een fusie. De naam van de nieuwe gemeente die zo ontstaat, is nog niet bepaald. Lees meer

2. Kwart van de studenten klust bij in het zwart

Studenten ­blijven massaal ‘in het zwart’ ­bijklussen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Randstad. ‘Zwartwerk zit opnieuw in de lift.’ Lees meer

3. Zoektocht naar vermiste duikboot bij wrak Titanic is race tegen de klok

Een duikboot die gebruikt wordt om toeristen en onderzoekers naar het wrak van de Titanic te laten duiken, is vermist geraakt in de Atlantische Oceaan. Canadese en Amerikaanse zoek- en reddingsteams racen tegen de klok: er is slechts voor 96 uur zuurstof aan boord. Lees meer

4. Rusland voert luchtaanvallen uit op Kiev en Lviv

Rusland heeft afgelopen nacht opnieuw Oekraïense steden bestookt. Volgens informatie van het Oekraïense leger werden 30 Shahed-kamikazedrones ingezet tegen de hoofdstad Kiev. 28 daarvan werden door de luchtafweer neergehaald. In Lviv, een stad helemaal in het westen van het land, werd ‘kritieke infrastructuur’ geraakt. Lees meer

5. Vijfde prik komt er, maar er is dringend nood aan nieuw vaccin

De zomer moet nog beginnen, maar nu al staat de organisatie van een nieuwe herfstbooster in de steigers. Complicerende factor: er is snel een aangepast vaccin aan de dominante variant nodig. Lees meer

6. Brits parlement akkoord met rapport Partygate, ex-premier Johnson in de ban

Het Britse parlement heeft maandagavond laat met grote meerderheid het rapport van een onderzoekscommissie over de leugens van voormalig premier Boris Johnson aangenomen. Op advies van de commissie is Johnson niet meer welkom in het parlement. Normaal gesproken krijgen ex-parlementariërs een ledenpas, waarmee ze vrij toegang hebben tot het parlement, maar de commissie meent dat Johnson met Partygate zijn recht hierop verspeeld heeft. Lees meer