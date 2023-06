Britse architect Michael Hopkins overleden

De Britse architect Michael Hopkins is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was een generatiegenoot van Richard Rogers en Norman Foster. In het begin van zijn carrière vormde hij acht jaar een team met Foster.

Ook het bureau van Hopkins bouwde wereldwijd. Zijn bekendste realisaties situeren zich echter in het VK. Zo gaf hij The Mound Stand, een cricketheiligdom in Londen, een renovatie. Verder ontwierp hij de opera van Gluyndebourne en de velodroom voor de Olympische Spelen van 2012. (gse)