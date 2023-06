Frankrijk zoekt geld voor Oradour-sur-Glane

De Franse minister van cultuur Rima Abdul-Malak heeft de Franse bevolking opgeroepen om giften te doen aan de Fondation du Patrimoine. Zo wil ze twee miljoen euro bij mekaar krijgen voor de spookstad Oradour-sur-Glane, nabij Limoges.

Dat stadje is een herdenkingsoord van de Tweede Wereldoorlog. De nazi’s brachten er in 1944 ruim 640 mensen om - amper 6 overleefden het. Alles is er gebleven zoals het op de fatale dag is achtergebleven. Het geld dient om de ruïnes in stand te houden. (gse)