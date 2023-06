Amerikaanse groep kunstdieven aangehouden

Een rechter in Pennsylvania heeft negen Amerikaanse mannen die diefstallen pleegden in sport- en kunstorganisaties in staat van beschuldiging gesteld. De groep was actief sinds 1999 en sloeg toe in meer dan twintig gebouwen. De negen waren uit op trofeeën die ze smolten om er gouden of zilveren staven van te maken. Ze stalen ook La grande passion van Andy Warhol en Springs winter, een werk van Jackson Pollock uit 1949. Die stalen ze in 2005 uit het Everhart Museum in Scranton. (gse)