Onderzeeër die toeristen naar wrak Titanic brengt, vermist

Hoeveel mensen er aan boord zijn van ‘The Titan’, of waar precies in de Atlantische Oceaan de duikboot vermist is geraakt, is nog onduidelijk.

‘The Titan’, een bemande onderzeeër die op weg was naar het scheepswrak van de Titanic, is vermist in de Atlantische Oceaan. De eigenaar van de vijfpersoonsduikboot, OceanGate Expedi­tions, zegt alles te doen om de bemanning veilig terug te brengen. De kustwacht van het Amerikaanse Boston leidt de zoekactie. Er zijn vijf mensen aan boord, maar waar de boot precies vermist is geraakt, is nog altijd onduidelijk.

Volgens OceanGate Expeditions heeft het schip ‘levensmiddelen’ aan boord die vijf personen zo’n 96 uur in leven kunnen houden. Het bedrijf zegt ‘uitgebreide hulp’ te krijgen van ‘verschillende overheidsinstanties en diepzee­bedrijven’ bij de pogingen om het contact met de onderzeeër te herstellen. OceanGate Expeditions is een privébedrijf dat sinds 2021 duikboten inzet voor diepzee-expedities om de achteruitgang van de Titanic te documenteren.

Onder meer archeologen en marinebiologen zijn eerder meegegaan op de jaarlijkse expedities, maar ook toeristen mogen tegen betaling mee. Het bedrijf vraagt gasten 250.000 dollar (229.000 euro) voor een plaats op een achtdaagse expeditie naar het beroemde wrak. ­OceanGate Expeditions benadrukt dat het niet over zuiver toerisme gaat. De deelnemers krijgen opleidingen en nemen zelf deel aan het wetenschappelijk ­onderzoek, waardoor er na elke expeditie meer kennis is over het wrak. Er varen ook geregeld onderzoekers mee om waarnemingen te doen.

De duikboot heeft plek voor vijf personen: een bestuurder, drie gasten en een zogeheten ‘inhoudsdeskundige’ – een expert om alles te overschouwen. Een volledige duik naar het wrak, inclusief afdalen en opstijgen, duurt acht uur.

Miljardair aan boord

Hoewel Oceangate aanvankelijk had beweerd dat er alleen crew­leden aan boord waren, is een van de opvarenden de Britse miljardair en ontdekkingsreiziger Hamish Harding. Die schreef op sociale media dat zondag een poging werd gedaan de Titanic te bereiken, nadat de bemanning zaterdag was vertrokken vanuit St. John’s.

Volgens Harding bestaat het team op het schip uit ‘een paar ­legendarische ontdekkingsreizigers, van wie sommigen meer dan dertig duiken naar de RMS-Titanic hebben gemaakt sinds de jaren tachtig’. Hij voegde eraan toe dat deze reis dit jaar waarschijnlijk de enige kans is om het wrak te bezoeken vanwege de barre weers­omstandigheden op zee.

Het scheepswrak van de Titanic ligt ongeveer 3.800 meter diep op de bodem van de oceaan, op zo’n 600 kilometer van de kust van de Cana­dese provincie Newfoundland.