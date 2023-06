Zeventien leden van het extreemrechtse ‘Project Thule’, een organisatie die opgericht werd door de beruchte rechts-extremist Tomas B. (43), staan terecht.

De politie viel op 20 december 2020 binnen in een huis in Viane ­(Geraardsbergen), waar een joelfeest aan de gang was. Dat heidense winterfeest wordt vaak gevierd in extreemrechtse middens. De politie ...