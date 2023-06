Onderzoeksrechter doet stap opzij door band tussen familielid en Europarlementslid Marie Arena

Omdat een dicht familielid zakelijk in contact staat met een dicht familielid van ­Europarlementslid Marie Arena (PS), draagt onderzoeksrechter Michel Claise het onderzoek naar Qatargate over.

Michel Claise, de onderzoeksrechter die tot nu het gerechtelijk onderzoek naar de Qatargate-corruptiezaak voerde, zet vrijwillig een stap opzij. Dat heeft het federaal parket meegedeeld. Volgens het ­federaal parket zijn er ‘recent enkele elementen opgedoken die de objectieve leiding van het onderzoek ter discussie zouden kunnen stellen’. De beslissing om een stap opzij te doen, is er volgens het federaal parket gekomen ‘als voorzorgsmaatregel om een scheiding te maken tussen de professionele verantwoordelijkheid van onderzoeksrechter Claise en zijn privé­leven.’

Nauwe banden

De Standaard vernam uit goede bron dat een dicht familielid van Claise een zakelijke relatie onderhoudt met een dicht familielid van Europees Parlementslid Marie Arena. Dat heeft de onderzoeksrechter ertoe aangezet om uit voorzorg een stap opzij te doen. Claise wil geen schijn van partijdigheid wekken. Het onderzoek is nu overgedragen aan een andere onderzoeksrechter die, volgens het federaal parket, eerder al heeft gewerkt in dit dossier.

Marie Arena is oud-minister en Europarlementslid voor de PS. In het onderzoek naar Qatargate is ze tot nu niet verhoord of opgepakt. Maar haar naam werd en wordt nog altijd vaak geciteerd omdat ze goed bevriend is met Pier Antonio Panzeri, de spilfiguur in het dossier die inmiddels spijtoptant is geworden.

Ook de andere protagonisten in het onderzoek zoals Andrea Cozzolino, Marc Tarabella, Eva Kaili en Francesco Giorgi zijn goede bekenden van Arena. De eerste reeks personen zou allemaal smeergeld van Qatar hebben ontvangen.

Voorts raakte bekend dat het Italiaanse Europarlementslid Andrea Cozzolino maandag vrijwillig uit Italië naar België is gekomen en door de onderzoeksrechter werd verhoord. ‘Mijn cliënt vecht niet langer het Europees aanhoudingsbevel tegen hem aan’, zegt advocaat Dimitri de Béco, de advocaat van Cozzolino. ‘Hij is naar België gekomen om te antwoorden op de vragen van de onderzoekers en onderzoeksrechter.’

Cozzolino is een van de hoofdverdachten in de Qatargate-zaak.