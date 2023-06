Heleen Debruyne volgt Pat Donnez op bij Klara

Vanaf september presenteert Heleen Debruyne (35) een programma op zondagvoormiddag. Ze volgt bij Klara, de radiozender voor klassieke muziek, interviewer Pat Donnez op. Donnez is 64 en gaat met pensioen.

Aanstaande zondag volgt de laatste uitzending van Berg en dal, het programma dat Donnez zo lang presenteerde. Hij zal er liefdevol op de rooster gelegd worden door zijn opvolgster.

De naam voor het nieuwe programma van Debruyne is nog niet bekend. De inhoud echter wel. Debruyne gaat na hoe het wereldbeeld van haar gasten zich gevormd heeft. Waar komen hun vooroordelen, fascinaties en morele opvattingen vandaan? Zijn ze tot stand gekomen door een ervaring uit hun jeugd of iets dat ze gezien, gehoord of gelezen hebben?

Debruyne kwam na haar studies geschiedenis en journalistiek bij Klara terecht voor een stage en bleef er. Momenteel presenteert ze afwisselend met Chantal Pattyn het cultuurprogramma Pompidou. Debruyne heeft ook een literaire carrière. In 2016 debuteerde ze met De plantrekkers, in 2021 verscheen De huisvriend. Ze schrijft ook losse bijdragen voor kranten en tijdschriften.