Duitse Vredesprijs gaat naar Salman Rushdie, de auteur die een mesaanval overleefde

De Vredesprijs van de Duitse Boekhandel gaat dit jaar naar de Indiaas-Britse auteur Salman Rushdie. Een jaar geleden overleefde hij een mesaanval in New York. Sindsdien is hij blind aan één oog.

De 76-jarige Rushdie wint de prijs ‘voor zijn ontembaarheid, zijn bevestiging van het leven en voor het verrijken van de wereld met zijn plezier in het vertellen van verhalen’, zegt het bestuur van de stichting. De Vredesprijs wordt sinds 1950 uitgereikt.

Op 22 oktober mag Rushdie hem in ontvangst nemen op de Frankfurter Buchmesse. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 25.000 euro. Vroegere winnaars zijn Hermann Hesse, Mario Vargas Llosa, Orhan Pamuk, Chinua Achebe en David Grossman. Vorig jaar kreeg de Oekraïense auteur Serhij Zhadan de prijs.

In 1989 vaardigde de Iraanse ayatollah Ruhollah Khomeini een fatwa uit tegen Rushdie vanwege zijn roman De duivelsverzen. Het boek wordt door radicale moslims godslasterlijk geacht.

Vorige zomer liep Rushdie verschillende steekwonden op bij een lezing in de Amerikaanse staat New York. Iran ontkende elke betrokkenheid bij de aanslag en zei dat de schuld bij Rushdie zelf lag. Sinds de aanslag is de schrijver blind aan één oog.

