Brand in Europa-Park onder controle

In Europa-Park, het grootste attractiepark van Duitsland, is maandag brand uitgebroken. Op sociaalnetwerksite Twitter circuleerden beelden van een grote zwarte rookwolk. De brand is intussen onder controle, zo heeft de politie laten weten.

Europa-Park ligt in Rust, in de deelstaat Baden-Würtemberg, in het zuidwesten van Duitsland, niet zo ver van de grens met Frankrijk.

Volgens ooggetuigen werd de attractie ‘Zauberwelt der Diamanten’ door de brand getroffen. Het attractiepark zelf had het op Twitter over een ‘incident’. ‘We werken nauw samen met de verantwoordelijke autoriteiten en hulpdiensten’, luidde het.

De brand is onder controle, maar de brandweer is wel nog massaal aanwezig. Ook de hulpdiensten zijn nog ter plekke. Bezoekers worden op een geordende manier uit het park geleid. Twee brandweermannen hebben bij het bluswerk lichte verwondingen opgelopen.

Europa-Park is het grootste attractiepark van Duitsland. Vorig jaar kreeg het meer dan zes miljoen mensen over de vloer. Dat was een record.

Op 26 mei 2018 werd het park al eens getroffen door een grote brand. Er was toen voor miljoenen euro’s aan materiële schade.

