Geen akkoord over stroommarkt na botsing over steenkoolsubsidies

Hoogspanning in Luxemburg, waar de Europese ministers van Energie maandag onderhandelden over een hervorming van de Europese elektriciteitsmarkt. De Europese Commissie heeft die voorgesteld om sneller te kunnen afstappen van fossiele brandstoffen versnellen, en de prijzen stabieler en voorspelbaarder te maken, nadat historisch hoge gasprijzen vorige zomer ook de stroomfactuur voor veel Europeanen heeft doen pieken.

De EU wil zo’n scenario vermijden door nieuwe koolstofarme stroomopwekking, zoals zon- en windparken of kerncentrales, te steunen door een minimale stroomprijs te verzekeren. Maar de onderhandelingen kregen een onverwachte wending, toen Zweden, dat tijdelijk het Europees voorzitterschap heeft, met een voorstel op de proppen kwam om onder bepaalde omstandigheden (als andere vormen van stroomopwekking niet voorhanden zijn) ook steun te geven aan steenkoolcentrales. Dat deed het op vraag van Polen, dat zowat 70 procent van zijn stroom uit steenkool haalt. ‘We moeten elkaars noden begrijpen’, zei Anna Moskwa, de Poolse minister van Klimaat voor aanvang van de onderhandelingen. ‘Voor sommigen betekent bevoorradingszekerheid capaciteitsmarkten (waarbij producenten een vergoeding krijgen om een bepaalde hoeveel opwekkingsvermogen beschikbaar te houden, red.).’ Het huidige Poolse steunmechanisme voor steenkoolcentrales loopt nog tot 2025, maar onder het Zweedse voorstel kan dat worden verlengd tot 2028.

'Onaanvaardbaar'

Maar voor verschillende lidstaten, waaronder België, Duitsland, Spanje en Luxemburg, is dat meer dan een brug te ver. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) noemde het voorstel ‘onaanvaardbaar’. ‘In België hebben onze nationale wetgeving al om klimaatneutraal te worden, en een sterke reductie van emissies te realiseren tegen 2030 en 2040. Dit kunnen we niet accepteren’, zei ze voor aanvang van de vergadering tegen journalisten.

Ook voor Robert Habeck, de Duitse minister van Economie, is het ‘niet compatibel’ met de klimaatdoelen. Om de Europese Unie klimaatneutraal te maken tegen 2050, zoals wettelijk is vastgelegd, moeten steenkoolcentrales (de meest koolstofintensieve manier van stroomproductie) zo snel mogelijk uitgefaseerd worden. Voor Habeck is ‘het is niet zo dat steenkoolcentrales niet meer mogen draaien’, zei hij tegen zijn collega-ministers – want ook in Duitsland is dat nog het geval –, maar extra subsidies geven gaat ‘te ver’, klonk het.

Uiteindelijk slaagden de ministers in Luxemburg er niet in de standpunten te verzoenen op verschillende punten, en gingen ze maandagavond zonder akkoord uit elkaar. Diplomaten moeten de discussies nu verder zetten om de lidstaten op één lijn te brengen. Daarna moet ook het Europees Parlement zich nog over een eventuele hervorming uitspreken.

