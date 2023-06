Onderzoeksrechter Claise trekt zich terug uit onderzoek Qatargate

Onderzoeksrechter Michel Claise trekt zich terug uit het onderzoek naar Qatargate, de zaak in verband met corruptie in het Europees Parlement. Dat meldt het federaal parket. Het onderzoek wordt overgenomen door een andere onderzoeksrechter die al verschillende keren is tussenbeide gekomen in het dossier.

‘Er zijn onlangs een aantal elementen opgedoken die de objectieve leiding van het onderzoek in vraag zouden kunnen stellen’, klinkt het in een mededeling van het federaal parket. Als voorzorgsmaatregel en opdat het gerecht zijn werk zou kunnen doen, ‘is er een noodzakelijke scheiding nodig tussen het private en familiale leven en de professionele verantwoordelijkheden’, klinkt het verder. ‘Het is om die reden dat de onderzoeksrechter ons heeft laten weten dat hij vanavond besloten heeft zich uit het dossier terug te trekken.’

De mededeling stelt dat er geen objectieve elementen zijn die ‘de eerlijkheid van iedere betrokkene in vraag zouden kunnen stellen’ of ‘de omvang van het werk dat zowel hij als de onderzoekers hebben bewerkstelligd’, luidt het verder. ‘Het onderzoek wordt overgenomen door een andere onderzoeksrechter die eveneens reeds verschillende keren is tussengekomen in het dossier. In het belang van het onderzoek zal het federaal parket vandaag geen verdere mededelingen doen in dit dossier.’

Cozzolino

Nog raakte bekend dat het Italiaanse Europarlementslid Andrea Cozzolino maandag naar België is gekomen en door de onderzoeksrechter werd verhoord.

‘Mijn cliënt heeft in Italië afstand gedaan van de lopende procedures en van zijn betwisting van het Europese aanhoudingsbevel’, zegt meester Dimitri de Béco, de advocaat van Cozzolino. ‘Hij is uit vrije wil naar België gekomen om te antwoorden op de vragen van de onderzoekers en de onderzoeksrechter. Vanavond is hij verhoord door de onderzoeksrechter, maar die heeft nog geen beslissing genomen over een eventueel aanhoudingsbevel. Dinsdag zal hij verder ondervraagd worden door de politie en zal de onderzoeksrechter een beslissing nemen.’

