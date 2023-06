Pas als er wijzigingen komen, mag Demir ja zeggen op Europese natuurherstelwet

Zuhal Demir trekt vandaag met een onderhandelingsmandaat naar de Raad van de Europese Unie. Een definitief Belgisch standpunt over de natuurherstelwet heeft de minister van Omgeving niet op zak. ‘De deelstaten willen zelf hun plannen en hun doelstellingen vastleggen.’

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) schuift dinsdagochtend om 10 uur voor België aan bij de onderhandelingstafel van de Raad van de EU. Op de agenda staan de standpunten van de lidstaten over de veelbesproken natuurherstelwet. Demir is een van de vier Belgische ministers van Leefmilieu die elk om de beurt ons land vertegenwoordigen in Europa. Ze is naar Luxemburg getrokken met een onderhandelingsmandaat, maar zonder definitief Belgisch standpunt over de wet.

Pas aan het einde van de dag en na overleg met haar collega’s van andere Belgische regeringen zal duidelijk worden of Demir ‘ja, maar’ zal stemmen of zich zal onthouden bij die stemming. De kans dat het een harde neen wordt, is onbestaand. Demir heeft wel een lijst op zak met wijzigingen die elke regering aan de wet wil aanbrengen. ‘Eerst wijzigingen, en als die afdoende zijn, kan een ja overwogen worden’, vat Vincent Verbeecke (Open VLD), de woordvoerder van vicepremier Bart Somers, de toestand samen.

Pas vrijdag kwam EU-voorzitter Zweden met een nieuwe versie van de natuurherstelwet. In de tekst zitten enkele toegevingen. ‘De bijsturingen vanuit het Zweeds voorzitterschap zijn er onder Vlaamse impuls gekomen. Toch blijven er bij verschillende partijen nog onduidelijkheden en vragen leven, die morgen (dinsdag, red.) opgeworpen zullen worden tijdens de Raad’, stelt Demir in een persbericht.

Sneer naar Timmermans

Er mag een wet komen, maar elk land moet voor zichzelf kunnen bepalen hoe ze die Europese wet invullen, zegt Demir. ‘De deelstaten willen zelf hun plannen en zelf hun doelstellingen vastleggen. Ook over de mogelijke rechtsgevolgen zijn er nog ophelderingen rond de laatste Zweedse tekst nodig’, staat in Demirs persbericht. ‘Met name dat de natuurherstelwet uitsluitend rechtsgevolgen heeft in de gebieden die door lidstaten zélf worden vastgelegd.’

Daar hebben vooral CD&V en Open VLD aangedrongen. Groen is de grootste voorstander van een ‘ja’. ‘Een positieve houding van België morgen (dinsdag, red.) voor de natuurherstelwet is cruciaal’, zegt vicepremier Petra De Sutter (Groen).

In haar persbericht gaf Demir ook een sneer naar Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie. Die zou heel wat ‘aversie opgewekt hebben’ door ‘veel te weinig oor te hebben gehad voor terechte bezorgdheden’ van lidstaten. ‘Met zulke uitspraken en houding heeft hij de afkeer van de natuurherstelwet aangewakkerd in plaats van gedoofd. Het is mijn overtuiging dat onze natuur beter verdient’, aldus Demir.

Eind mei joeg premier Alexander De Croo (Open VLD) de Groenen de gordijnen in door te stellen dat de Europese natuurherstelwet wat hem betreft op pauze gezet mocht worden.

Dinsdag wordt tijdens de Europese Raad nog niet gestemd over de finale tekst van de natuurherstelwet. Er wordt beslist op basis van welke krijtlijnen de Raad de onderhandelingen met het Parlement en de Commissie mag ingaan of niet. Wordt vervolgd, dus.

