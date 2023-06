In een vijandiger wereld moet de EU volgens de Commissie meer inzetten op haar economische veiligheid. Vooral controles op de export van nieuwe technologieën met militaire toepassingen moeten strikter.

Het document dat de Europese Commissie vandaag voorstelt over economische veiligheid, was vijf jaar geleden ondenkbaar geweest. Voor Europa was de ‘open eco­nomie’ zowat een heilige koe. Maar de pandemie ...