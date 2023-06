Premier De Croo verdedigt Lahbib over komst Iraanse delegatie: ‘Verantwoordelijkheid leggen waar ze ligt’

Premier Alexander De Croo vindt niet dat minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) verantwoordelijkheid draagt voor de Iraanse delegatie die vorige week aanwezig was op de Brussels Urban Summit. Dat maakte hij maandagmiddag duidelijk op VTM nieuws.

‘Ik denk dat we de verantwoordelijkheid moeten leggen waar ze ligt. Brussel heeft ondanks een negatief advies toch gekozen om ze uit te nodigen en zelfs om het zelf te betalen’, was de premier duidelijk tegenover VTM Nieuws.

‘Ik heb een jaar lang onderhandeld met Iran om een onschuldige Belg (Olivier Vandecasteele) vrij te krijgen’, aldus De Croo nog. ‘Mijn mening over Iran is heel duidelijk. Ik heb dat trouwens samen met minister Lahbib gedaan dus ook haar mening is heel duidelijk.’

Brussels staatssecretaris voor onder meer Internationale Aangelegenheden Pascal Smet nam zondag al ontslag. Zijn kabinet zou druk hebben uitgeoefend zodat de Iraniërs toch een visum konden krijgen, ondanks een negatief advies van Buitenlandse Zaken. Hijzelf ontkende dat er sprake was van druk, waardoor de blikken - minstens van oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang - richting minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib verschoven. Het is immers via haar diensten dat de Iraniërs alsnog aan een visum geraakten. Smet nam overigens alsnog ontslag, omdat de verblijfskosten van de Iraniërs in Brussel betaald werden met overheidsmiddelen na tussenkomst van zijn kabinet.

