Het logo van Hellmut Lotti Goes Metal doet pijn aan de ogen

Het logo van Hellmut Lotti Goes Metal is zo fake, dat de douane het zou moeten vernietigen.

Filip Van Ongevalle

Helmut Lotti heeft al meer watertjes doorzwommen dan een paling die gaat paren in de Sargassozee. Eerst was hij een Vlaamse zanger, vervolgens gooide hij zich op het gat in de markt: populair klassiek. Vele miljoenen euro’s later schakelde hij onder invloed van zijn toenmalige vrouw over op een genre waar helemaal geen gat voor was, tenzij dan een om peilloos diep in te vallen: alternatieve Nederlandstalige pop. En om daaruit te klauteren, deed hij het weer klassiek. Maar sinds dit weekend wordt het dus metal.

En net zoals Lotti voor zijn jongste transformatie zijn kostuum inruilde voor een lederen broek en een metal-T-shirt in de hoop er als de wiedeweerga als een metalhead uit te zien, zo ripte hij ook een logo bij elkaar voor Hellmut Lotti Goes Metal.

En dat logo moet u nu toch eens goed bekijken, want hoe lelijk ziet dat eruit? Het mag bij metal dan wel de bedoeling zijn dat het monsterlijk oogt, deze letterpotpourri doet pijn aan de ogen. Het is een Frankenstein van lettertypes, een ongewilde parodie die toch ernst wil uitstralen.

Elke grafisch ontwerper weet dat je het aantal lettertypes dat je gebruikt voor één ontwerp moet beperken, maar hier worden er liefst zes op een hoop gegooid, alsof het geassembleerd is door ChatGPT. Het zijn letters zonder ziel. Ze zijn goud gekleurd, maar ogen plastiek. De monumentale T van ‘metal’ lijkt wel de T uit het logo van Tesla. De ‘goes’ zou uit Game of thrones kunnen komen en de letters van Hellmut Lotti tikte de ontwerper vast op de kop in de uitverkoop van de Action – die dubbele LL van ‘hell’ doet niet aan de hel denken, maar aan twee schriele, cartooneske beentjes. Het lettertype met de praktische info zou dan weer perfect gebruikt kunnen worden voor een breugeliaans eetfestijn: paté à volonté!

Als dit logo één zaak duidelijk maakt, dan wel dat het hele Hellmut-gebeuren zo fake is als zijn voormalige haarstukje. Hell yeah.

De affiche. Foto: rr

Lees ook