Brusselse ziekenhuizen zullen abortus niet meer kunnen weigeren

Brusselse ziekenhuizen zullen vanaf januari van volgend jaar aanvragen voor vrijwillige zwangerschapsafbreking niet meer kunnen weigeren. Dat beslist de Brusselse regering.

Op dit moment is vrijwillige zwangerschapsafbreking in sommige ziekenhuizen in Brussel niet mogelijk wegens individuele gewetensbezwaren van artsen, zegt Brussels minister van gezondheid Alain Maron (Ecolo), die het voorstel samen met Elke Van den Brandt (Groen) indiende. Vrouwen die hun zwangerschap willen stopzetten worden dan afgewezen zonder een concrete oplossing, waardoor ze zelf op zoek moeten naar een ziekenhuis dat hen wel kan bijstaan. Die zoektocht kan voor vertragingen zorgen tijdens essentiële weken, waardoor vrouwen geen gepaste hulp vinden voor de tijdslimiet waarbinnen een abortus wettelijk is toegelaten in België voorbij is. Die termijn ligt momenteel op 12 weken na de conceptie. Maron: ‘een essentieel recht op gezondheid kan zo niet worden uitgeoefend.’

De nieuwe regels zorgen er nu voor dat een ziekenhuis dat een aanvraag voor abortus niet kan behandelen, een overeenkomst moet hebben met minstens één ander ziekenhuis van zijn netwerk voor de effectieve opvolging van de aanvraag van de patiënte. Die norm treedt in werking van januari 2024.

