Duikboot die toeristen naar wrak van Titanic brengt, vermist

Een duikboot die gebruikt wordt om toeristen en onderzoekers naar het wrak van de Titanic te laten duiken in de Atlantische Oceaan, is spoorloos verdwenen. De kustwacht zoekt met man en macht naar het vaartuig. Dat meldt BBC.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen er aan boord waren van het vaartuig, waarmee toeristen en onderzoekers tegen betaling naar het wrak van de Titanic op de bodem van de Atlantische Oceaan gebracht worden. Er passen vijf mensen in. Doorgaans is dat een piloot, drie betalende gasten en een expert om alles te overschouwen. De kustwacht van Boston heeft een zoek- en reddingsactie op poten gezet.

Het wrak van de Titanic ligt op een diepte van 3,8 kilometer in de Atlantische Oceaan, op goed 600 kilometer van de kust van het Canadese Newfoundland. Het schip zonk in 1912 nadat het tegen een ijsberg was gevaren. Van de 2.200 mensen die toen aan boord waren, kwamen er meer dan 1.500 om het leven.

250.000 dollar

In 1985 werd het wrak ontdekt en tien jaar later maakte de bekroonde film van regisseur James Cameron het verhaal wereldberoemd. Wie er 250.000 dollar voor over heeft, kan met de duikboot van OceanGate Expeditions mee op een trip die acht dagen duurt. De duik naar het wrak zit daarin inbegrepen en duurt naar verluidt ongeveer acht uur. Toeristen ondernemen die expeditie geregeld, maar het bedrijf zelf benadrukt dat het niet over zuiver toerisme gaat. De deelnemers krijgen opleidingen en nemen deel aan wetenschappelijk onderzoek, waardoor er na elke expeditie meer kennis is over het wrak. Er varen ook geregeld onderzoekers mee om waarnemingen te doen.

Het bedrijf zelf communiceerde nog niet over de verdwijning. Op de kanalen van het bedrijf op sociale media stond enkele dagen wel nog dat een expeditie richting de Titanic onderweg was. Of de vermiste duikboot van die expeditie is, is niet duidelijk. Twee andere trips naar het wrak zijn gepland voor juni 2024.

