Het was het eerste land dat roken in bars en restaurants verbood. Nu gaat Ierland als eerste uitgebreide gezondheidswaarschuwingen op alcohol­producten zetten. De industrie noemt het een gevaarlijk precedent. ‘Een keuze tussen geld en gezondheid’, vindt de Stichting tegen Kanker.

‘Roken is dodelijk – stop nu’. Zulke teksten staan vandaag al in tal van EU-landen op pakjes sigaretten. Zien we dit soort etiketten straks ook op bier- en wijnflessen? Ierland deed vorige maand als ...