Soedan zinkt weg in ‘dood en verderf’ aan een ‘ongekend’ tempo. Zo hekelde VN-secretaris-generaal Antonio Guterres maandag bij de opening van een internationale VN-donorconferentie voor Soedan in het Zwitsere Genève.

‘Zonder internationale steun zal Soedan heel snel een plek van anarchie worden, waardoor onzekerheid in de hele regio zal ontstaan’, waarschuwde Guterres, ongeveer twee maanden nadat het conflict uitbrak. Meer dan tweeduizend mensen kwamen al om het leven. Voorts sloegen 2,2 miljoen anderen op de vlucht voor het geweld.

Als reactie op het geweld riepen de Verenigde Naties donoren op om op twee vlakken te helpen. Enerzijds is humanitaire steun in Soedan zelf nodig, anderzijds ook hulp voor vluchtelingen in andere landen. Er werd 3 miljard dollar toegezegd, waarvan tot nu slechts 17 procent werd gefinancierd.

Meerdere VN-verantwoordelijken duidden erop dat de steun voor Oekraïne wel snel werd gestuurd, namelijk in de weken na de Russische inval, maar hekelden dat dit niet het geval is voor Soedan.

De VN-topman benadrukte het belang van vrede en een stabiel regime om een einde te maken aan de crisis. ‘De situatie in Darfoer en Khartoem is catastrofaal. De gevechten woeden door, mensen worden op straat en thuis aangevallen’, aldus Guterres nog.

