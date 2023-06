Politie zoekt nog altijd naar vader van overleden kinderen na hevige brand

De dodelijke woningbrand in Puurs-Sint-Amands laat de buurtbewoners achter in verdriet en vol ongeloof. De politie is nog altijd op zoek naar de vader van de kinderen om hem op de hoogte te brengen dat zijn kinderen zijn overleden.

Er ligt een paars kinderschoentje in de voortuin van de rijwoning in de Jan Hallezlaan in Puurs-Sint-Amands. In dat rijhuis woedde in de nacht van zondag op maandag een hevige brand. Twee kinderen (4 en 8 jaar) konden nog uit hun slaapkamers worden gehaald, maar overleden in het ziekenhuis. Hun moeder (37) bevindt zich in een kunstmatige coma en vecht voor haar leven.

Maandagochtend, de dag na de brand, ziet de voorgevel van het rijhuis er zwartgeblakerd uit. Aan de voordeur branden een witte stompkaars en een lichtroze theelichtje. Twee vrouwen stappen uit een auto en zetten een boeket zonnebloemen neer tussen de kaarsen. ‘Rust zacht, lieve kindjes’, staat er op het kaartje bij de bloemen. ‘Ik stond vorige week nog met de mama en haar kindjes aan de bushalte’, zegt een van hen. ‘Ik kende de moeder niet persoonlijk, maar ze was een bekend gezicht in de buurt. Een van mijn vrienden was de peetvader van de kinderen’, zegt ze. ‘We zijn werkelijk in shock.’

De kinderen lagen op de eerste verdieping te slapen toen de brand uitbrak. Hun moeder werd aangetroffen in de tuin, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V). De buren getuigden dat de vrouw over haar lichaam verbrand was en dat ze nog probeerde haar huis binnen te gaan om haar kinderen te redden, maar dat dit niet lukte.

Brandgeur

In het kleine straatje in Puurs-Sint-Amands is maandag nog altijd een brandgeur waarneembaar. De huizen hebben hun voordeuren en ramen open staan opdat de geur kan wegtrekken, zegt Vanessa Benoot (44). Zij staat buiten met haar dochtertje van acht. Ze wonen vier huizen verderop. Haar man probeerde afgelopen nacht de kinderen en de moeder te redden uit hun brandende woning. ‘Het was halftwaalf toen mijn man me vroeg om te kijken of er ergens iets brandde’, zegt Vanessa Benoot. De man liep naar buiten om de moeder te helpen en kwam via de achtertuin. Daar liep hij tegen een wasdraad en viel hij op de grond; hij brak zijn knie.

Dat de kinderen zijn overleden, krijgt Samba Sey (47), een andere buurman, pas maandagmiddag te horen. Hij wordt er stil van. ‘Het was alsof er in het huis iets ontplofte’, zegt hij. ‘De ambulance was er vijf minuten later. Ben je wel zeker dat de kinderen zijn gestorven’, vraagt hij nog vol ongeloof. ‘Ik kende haar en de kinderen goed. Ik zag de kleintjes elke ochtend vertrekken naar school. Hun vader kwam ook geregeld langs om te spelen of te fietsen met de kinderen.’

Hevige vuurzee

De vader van de twee kinderen kon bij het ter perse gaan nog altijd niet bereikt worden. De politie spoort hem op. Dat bevestigt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De man is de ex-partner van de moeder en verbleef al een tijdje op een ander adres. Volgens de buurtbewoners kwamen hij geregeld langs om zijn kinderen te zien.

De precieze oorzaak van de brand is nog onbekend, maar alle denksporen worden onderzocht, zegt het parket. Wel is al duidelijk dat de brand in een mum van tijd veel schade heeft aangericht. ‘Het vuur woedde heel hevig, zeker op de gelijkvloerse verdieping’, zegt officier Danny Geernaert van de brandweerzone Rivierland. ‘Het klopt dat er diverse diensten ter plaatse zijn gekomen. Maar bij branden van die omvang vindt er altijd een grondig onderzoek plaats’, zegt politiewoordvoerder Van de Sande.

De moeder heeft nog een derde kind uit een eerdere relatie. De jongen van dertien verblijft volgens de burgemeester bij de grootouders en is ongedeerd.

