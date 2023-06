Zangeres Pink kreeg lovende kritieken en ook voor Bruce Springsteen kwamen recensenten sterren te kort. Het staat in schril contrast met de kritiek op de organisatie, die werd afgerekend op de slechte verkeersdoorstroming. Wat is er misgelopen in Werchter?

‘De conclusie is heel eenvoudig: het was niet goed.’ Festivalorganisator Live Nation stak de hand in eigen boezem na de lange files naar Werchter Boutique afgelopen zaterdag. Sommigen moesten wel vier ...