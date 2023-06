Ans Persoons volgt Pascal Smet op in Brusselse regering

Ans Persoons (One.Brussels-Vooruit) wordt staatssecretaris voor Stedenbouw, Internationale Aangelegenheden en Brandbestrijding in de Brusselse regering. Dat heeft Vooruit beslist in overleg met de Brusselse parlementsleden.

Ans Persoons is de huidige schepen van Stedenbouw en Openbare Ruimte van de stad Brussel. Samen met Vlaams fractieleidster Hannelore Goeman werd ze getipt om Pascal Smet op te volgen als staatssecretaris voor Stedenbouw Internationale Aangelegenheden en Brandbestrijding in de Brusselse regering.

Partijvoorzitter Conner Rousseau heeft uiteindelijk voor haar gekozen. ‘Ze heeft tonnen ervaring als schepen, is thuis in de Brusselse cultuur- en jeugdsector en kent de dossiers op het vlak van stedenbouw. Mijn politieke nalatenschap is in goede handen’, vindt ook haar voorganger Pascal Smet.

Goeman zegt Ans Persoons haar ‘volle steun ‘toe. ‘Ik zal samen met haar het Brusselse team van Vooruit in handen nemen.’ Tegelijk blijft Goeman fractieleidster en volgt ze de onderwijsdossiers op.

Persoons is onlangs samen met Suzy Bleys aangewezen tot het voorzittersduo van de Brusselse partij-afdeling, met de opdracht van de verkiezingen een succes te maken.

