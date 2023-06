Waarom Pascal Smet opstapt en Hadja Lahbib vooralsnog niet

De Brusselse staatssecretaris Pascal Smet heeft zondag ontslag genomen door Teheran-gate. Iraanse politici uitnodigen én hun verblijf betalen, dat bleek de smet te veel op het blazoen van de socialist. Nu, hij is niet de enige betrokken excellentie. Kan minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) wel blijven zitten en wat is dan het verschil tussen beiden?





