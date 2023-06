Scheiden doet niet lijden

In veel culturen is een echtscheiding nog steeds taboe, maar in Mauritanië is het normaal. Het is er zelfs een reden om te feesten. Al eeuwenlang komen vrouwen samen om te eten, te zingen en te dansen op elkaars scheidingsfeest, blijkt uit een reportage van The New York Times.

Tromgeroffel en geluiden van juichende vrouwen weerklinken uit de stadsmuren van Ouadane, een oude handelsstad in Mauritanië. Toen Iselekhe Jeilaniy ging scheiden, schreeuwde ook haar moeder het uit, trommelend op een omgekeerd plastic dienblad. Ze riep nog geruststellend en traditiegetrouw dat het huwelijk min of meer in der minne was beëindigd: ‘Ze leeft nog en haar ex ook.’ Mevrouw Jeilaniy giechelde en keek naar haar telefoon. Ze was bezig met het posten van hennafoto’s op Snapchat – de moderne versie van een scheidingsaankondiging.

Het is inmiddels een geliefde traditie in Mauritanië: scheidingsfeesten. Wanneer een vrouw het huwelijk verbreekt, komen mensen samen om te dansen, te eten en de ex-man te bespotten.

In het islamitische Mauritanië komen echtscheidingen vaak voor. Veel mensen zijn vijf tot tien keer getrouwd en sommigen wel twintig keer. Nejwa El Kettab, een socioloog die vrouwen in de Mauritaanse samenleving bestudeert, zoekt de verklaring voor deze hoge scheidingscijfers in de sterke matriarchale neigingen van de oude Berberse cultuur van Mauritanië. ‘Een jonge, gescheiden vrouw is geen probleem’, zegt El Kettab, en ze voegt eraan toe dat gescheiden vrouwen gezien worden als ervaren en dus begeerlijk. Reden om te feesten dus!

Maar de openheid van Mauritaniërs ten opzichte van echtscheidingen – die zo modern lijken – gaat gepaard met heel traditionele praktijken rond eerste huwelijken. Het is gebruikelijk dat ouders zelf de bruidegom kiezen en dochters uithuwelijken als ze nog jong zijn. Meer dan een derde van de meisjes is getrouwd voor hun 18de, waardoor de vrouwen weinig keuze hebben in hun partner. De vrijheid om te scheiden en te hertrouwen brengt een nieuw perspectief.

