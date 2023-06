Opgetrommeld als reservist, bedrogen door het Russisch leger en de Wagner-groep om uiteindelijk angstig en alleen te eindigen in de handen van de vijand. The Wall Street Journal reconstrueerde het verhaal van de Rus die zich overgaf aan een drone.

Hij is dertig jaar oud, kalend, woont dicht bij de Letse grens, is eigenaar van een sterkedrankenwinkel en vader van een vierjarig meisje. Maar Ruslan Anitin is vooral de Russische soldaat die zich vanuit de loopgraven angstig overgaf aan een Oekraïense drone. The Wall Street Journal kon de man spreken en zijn verhaal reconstrueren.

Het sleutelmoment is 9 mei dit jaar. Terwijl de Russische president Vladimir Poetin de verjaardag van de overwinning op nazi-Duitsland viert met een grote militaire parade, zit Anitin aan het front in Bachmoet. Een situatie waarin hij zichzelf nooit had gewaand. De reservist werd aanvankelijk opgetrommeld om verdedigingslinies aan te leggen, ‘in Loehansk’, verklaart hij aan de Amerikaanse krant. Op een zondag werd hij opgebeld door het rekruteringsbureau uit zijn buurt. Ze plaatsten hem voor de keuze: aanmelden voor de dienst, of de gevangenis in. Anitin ging dan maar voor de eerste optie, maakte zijn rugzak klaar en stond ’s anderendaags paraat.

Er werden zo veel mannen gemobiliseerd dat de medische controles geschrapt werden, zegt hij aan The Wall Street Journal. Eerst wachtten hem enkele weken opleiding. Die was pover, met oude uniformen en wapens uit het Sovjettijdperk. In zijn opleiding werd maar twee keer op schieten getraind. Maar dat zou wel volstaan om verdedigingslinies aan te leggen, dacht hij.

‘Door de vleesmolen’

In mei veranderde alles drastisch. Hij en zijn kameraden werden verplaatst richting Bachmoet, het stadje zo’n honderd kilometer westwaarts waar al een hele tijd hevig strijd geleverd werd. ‘Ze wilden ons door de vleesmolen draaien’, zegt Anitin. Eenmaal in Bachmoet, werd hij met twee andere rekruten de loopgraven ingestuurd, bij de mannen van het beruchte Wagner-huurlingenleger. Die vochten op dat moment al maanden om de stad en kenden het front. Opnieuw werd Anitin voor een ‘keuze’ gesteld: meevechten of de kogel.

Zo kwam Anitin ’s nachts in de loopgraven van Bachmoet terecht. Een plaats waar hij niets kon betekenen, bleek snel. Meteen werd zijn team massaal bestookt met Oekraïense artillerie. Na enkele uren in de hel van het wapengekletter werd zijn eenheid driemaal getroffen. Anitin sloeg op de vlucht. De twee andere nieuwe rekruten pleegden zelfmoord. Ze zagen geen uitweg meer en waren zwaargewond. Anitin bleef moederziel alleen achter.

De beschietingen gingen ongenadig verder. Overvliegende drones met camera’s en kleine bommen hielden hem al die tijd in de gaten. Aan zijn lot overgelaten gooide hij uiteindelijk de verplichtingen van de Wagnergroep overboord en koos voor de overgave. Dat maakte hij moeizaam duidelijk, met geïmproviseerde handgebaren, is te zien op beelden van de Amerikaanse krant. ‘Geen flauw benul of ze er iets van begrepen.’

‘Volg de drone’

Oekraïne had op dat moment al een drone de lucht ingestuurd om Anitin uit te schakelen. The Wall Street Journal sprak met ‘Boxer’, de Oekraïense militair die de drone bestuurde. ‘Hoewel hij een vijand is en onze jongens heeft vermoord, had ik toch medelijden met hem.’ Hij haalde zijn drone even terug en hing er een papier aan met de boodschap: ‘Geef je over en volg de drone’. Vier minuten later bereikte de boodschap Anitin. Hij ging akkoord, maakt hij duidelijk, en volgde het toestel. ‘Ik liep over rottende lijken en kapot legermateriaal.’

Maar ondertussen hadden de Russen door dat hij zich wilde overgeven. Om dat te voorkomen, richtten ze hun artillerie op hem tijdens zijn aftocht, maar hij werd niet geraakt. Toen hij bij de Oekraïners aankwam, gooide hij zijn helm en kogelvrije vest op de grond. Hij viel op zijn knieën, werd in de boeien geslagen en meegenomen naar de gevangenis.

‘Nu wil ik terug naar Rusland’, verklaart hij als krijgsgevangene aan The Wall Street Journal, ook al wacht hem daar een gevangenisstraf. ‘Laat ze me maar opsluiten. Zolang ik maar mijn familie kan zien en nooit meer hetzelfde moet meemaken als daar.’

Lees ook