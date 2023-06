Acties bij meerdere Delhaize-winkels in Brussel

Bijna alle winkels in eigen beheer van supermarktketen Delhaize in Brussel ondervinden hinder door acties van het personeel. Dat is vernomen van een woordvoerder van het bedrijf. Bij de zwaarst getroffen winkels zijn die van Boondaal, Fort Jaco en Flagey.

De Delhaize-winkel in het shopping center in Nijvel had maandagochtend al de deuren gesloten na een spontane actie van het personeel, in gemeenschappelijk front. De werknemers hebben buiten de winkel plaatsgenomen. Ze protesteren nog steeds tegen de plannen van Delhaize om de winkels in eigen beheer te verzelfstandigen.

‘Het is een komen en gaan van acties. Ze worden opgestart, onderbroken en hernomen’, aldus de woordvoerder. Delhaize zegt de situatie te betreuren en te hopen de gesloten winkels zo snel mogelijk te kunnen heropenen. De supermarktketen stuurt gerechtsdeurwaarders ter plaatse om de blokkades te laten vaststellen, maar kan de stakingsposten niet laten opheffen.

Delhaize had van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel een verbod bekomen op stakingsposten voor alle winkels en distributiecentra in België, maar dat liep vorige week af. Begin juni had de rechtbank van eerste aanleg van Waals-Brabant overigens de socialistische vakbond gelijk gegeven in diens verzet tegen het gebruik, door de directie, van een eenzijdig verzoekschrift om een einde te maken aan stakingsposten. De rechtbank van eerste aanleg van Gent nam vorige week een gelijkaardige beslissing.

Het sociaal conflict bij Delhaize is sinds begin maart aan de gang, toen de supermarktketen zijn intentie aankondigde om zijn winkels in eigen beheer in België te verzelfstandigen.

Lees ook