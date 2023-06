Pakistan houdt dag van nationale rouw voor opvarenden in gezonken vissersboot

De vlaggen in Pakistan hangen vandaag halfstok. Het land rouwt om de Pakistanen die het leven lieten bij de scheepsramp vorige week voor de kust van Griekenland.

Pakistan houdt maandag een dag van nationale rouw ter nagedachtenis aan de Pakistanen die vorig week verdronken. Ruim 300 van de naar schatting 750 mensen aan boord van de overvolle vissersboot die zonk voor de Griekse kust, kwamen uit Pakistan. Dat zei Muhammad Sadiq Sanjrani, de voorzitter van de Pakistaanse Senaat, zondag.

Griekenland heeft het cijfer niet bevestigd, maar gaf al wel aan dat de meeste mensen aan boord uit Egypte, Syrië en Pakistan kwamen. Onder de 104 overlevenden zijn twaalf mensen uit Pakistan. Het land gaat door een zware economische en politieke crisis.

‘Dit verschrikkelijke incident bewijst dat we dringend de gruwelijke illegale mensensmokkel moeten aanpakken’, voegde de Senaatsvoorzitter eraan toe. In Kasjmir pakte de politie tien mensen op die ervan beschuldigd worden dat ze jongeren ronselen om hen via Libië naar Europa te brengen. Shehbaz Sharif, de eerste minister van Pakistan, beloofde mensensmokkelaars hard aan te pakken. ‘Ik beloof het land dat wie zijn taak niet ter harte genomen heeft, ter verantwoording zal worden geroepen. Een onderzoek zal de verantwoordelijken aanwijzen, en hoofden zullen rollen.’ Critici wezen hem er op Twitter op dat hij medeverantwoordelijk is, omdat het de erbarmelijke levensomstandigheden in Pakistan zijn die mensen in de armen van mensensmokkelaars drijven.

Egyptenaren voor de rechter

In Griekenland verschijnen maandag negen mensen voor de rechter die vorige week donderdag waren gearresteerd. Het gaat om Egyptenaren tussen de twintig en de veertig jaar oud. Ze worden beschuldigd van nalatige doodslag, levens in gevaar brengen, schipbreuk veroorzaken en mensenhandel.

Volgens de Griekse overheid betaalden de mensen op de boot elk 4.500 dollar om van Libië naar Italië te varen. Wie liever een plek op het dek wou dan in het ruim, betaalde door nog 100 euro voor bij, zo hoorde de Franse krant Libération van een Syrische man die met een aantal overlevenden sprak. Aan het persagentschap Reuters vertelde de vader van een opvarende dat hij 2,2 miljoen Pakistaanse roepies (ruim 7.600 dollar) had betaald. Hij vertelde ook hoe hij zijn zoon had proberen tegen te houden, maar dat hij niet opkon tegen de belofte van de mensensmokkelaars dat er in Europa goed geld te verdienen is. Het laatste wat hij van zijn zoon hoorde, was een tekstbericht dat hij op een boot zat, met wat hij dacht dat 400 of 500 mensen waren.

Terwijl nog altijd onduidelijk is hoe de ramp precies gebeurde, en welke rol de Griekse kustwacht daarin speelde, groeit het ongenoegen bij nabestaanden over het gebrek aan informatie. Een reporter van Libération ging de temperatuur opmeten in Kalamata, waar mensen op zoek zijn naar hun dierbaren.

Het idee leeft dat de Grieken de procedure die moet leiden tot de identificatie van de gevonden lichamen en de vermiste personen nodeloos ingewikkeld maakt. Dat de Griekse zondagskrant Proto Thema foto’s kon bemachtigen van de negen vermeende mensensmokkelaars, terwijl nabestaanden geen nieuws hebben, wekt onbegrip en woede.

De kustwacht, die belast is met het onderzoek naar de ramp, is in het defensief gedrongen omdat er geen videobeelden zijn die haar versie van de gebeurtenissen ondersteunen. ‘De camera’s van het schip waren operationeel, maar de operatie is niet opgenomen’, zei Nikos Alexiou, woordvoerder van de Griekse kustwacht.

Een reconstructie van de BBC, die zich baseerde op trackinggegevens van andere boten in de omgeving van de gekapseisde migrantenboot, spreekt de versie van de feiten van de Griekse kustwacht tegen.

