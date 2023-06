Oproep | Wat maakt de zomer in u los?

De zomer is een tijd waarin zowel de kleren als de zeden wat losser zijn. Joke Van Caesbroeck vraagt aan onbekende mensen wat de zomer in hen losmaakt en hoe zij tijdens de vakantiemaanden de batterijen weer opladen.

Hoe vult u de langste dagen van het jaar in? Schuimt u alle festivals af? Maakt u de reis waar u al jaren van droomt? Of doet een korte kampeertrip in volle natuur u nog het meest heropleven? En in welke mate denkt u anders tijdens de zomer dan gedurende de winter? Wat laat u zichzelf toe dat u zich anders misschien ontzegt?

Laat het weten op joke@jokevancaesbroeck.be of via onderstaand formulier en wie weet kunt u uw verhaal vertellen in De Standaard.

