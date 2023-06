Blinken ontmoet Chinese president Xi Jinping

De Chinese president Xi Jinping heeft in Peking alsnog de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken ontvangen. China hoopt op ‘positievere bijdragen’ van de minister.

In een poging om de Sino-Amerikaanse relaties uit het slop te halen, ontvangt de Chinese president Xi Jinping momenteel de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Een verrassing, want het overleg tussen de twee was vooraf niet aangekondigd. De ontmoeting kan een opstapje betekenen richting een ontmoeting tussen Xi Jinping en de Amerikaanse president Joe Biden.

China is tevreden met het bezoek van Blinken en hoopt dat de minister meer zal bijdragen aan een goede relatie met Peking. Voor de twee met een rij adviseurs in hun zog richting de vergadertafel trokken, verklaarde Xi dat er ‘openhartige en diepgaande debatten’ zijn gevoerd tussen Washington en Peking. Blinken verklaarde dialoog belangrijk te vinden en blikte terug op een gesprek met de Chinese buitenlandminster Wang Yi. Daarin hadden de twee het over hoe ze ‘onderlinge competitie kunnen beheren’. Wang hekelde vooral het ‘foute beeld’ over China in het Witte Huis.

Antony Blinken is sinds zondag in China. Het is voor het eerst sinds 2018 dat een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken officieel op bezoek is in het land.

De relaties tussen China en de VS worden al enige tijd gekenmerkt door een hele reeks spanningen. Onder meer spionagebeschuldigingen, Amerikaanse sancties tegen Chinese technologiereuzen, de behandeling van de Oeigoerse minderheid en de Chinese claims in de Zuid-Chinese Zee verzuren de betrekkingen tussen beide landen. Er heerst bovendien rivaliteit op het vlak van handel en technologie.

